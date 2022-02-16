Otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu - Haberler
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Otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir tane kar maskesi buldu.

Adana'da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir tane kar maskesi buldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada bir otomobilin altında 3 adet patlamamış halde EYP ile bir adet kar maskesi buldu. Bunun üzerine bölgeye olay yeri inceleme polisi sevk edildi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme polisi, patlayıcılar ve kar maskesi üzerinde delil çalışması yaptı. Ardından patlayıcılardan ve kar maskesinden parmak izin alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, polis çevredeki güvenlik kameralarından patlayıcıları atan kişileri tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

Otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

Otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

Otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Seyhan, Terör, Adana, kar, Güncel, Haberler

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