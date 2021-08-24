Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, bir otomobil ile arkasından gelen otomobil çarpıştı.

Gaziantep'te, bir otomobil ile arkasından gelen otomobil çarpıştı. Seyir halindeki başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıyan olayda motosiklet sürücüsü son anda yaptığı manevra ile aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ADT 390 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan motosikleti fark etmedi. Motosikleti fark etmeyen otomobil sürücüsü, sol şeride ani manevra yapınca motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yere düşerken, sürücü ise iki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünde hafif sıyırıklar oluşurken, o anlar ise olay yerinden geçen başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından taraflar arasında 'bilerek çarpma' gerekçesiyle kısa süreli tartışma yaşanırken, daha sonrasında her iki taraf da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. - GAZİANTEP

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Marcao Erol Bulut Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:09:18. #1.16#

title