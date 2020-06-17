Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Zeytinburnu'nda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıktı.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
17.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:24

Zeytinburnu'nda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72/4 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen H.K. yönetmendeki 34 RGS 50 plakalı otomobil ile sokağa daldı. Sokak içerisinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak doğalgaz borusunu patlattı.

Kaldırımda yürüyen bir kişi ölümden saniyelerle kurtuldu

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilin üzerine geldiğini görmesi üzerine yola atlayarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kazadan son anda kurtulan şahıs büyük bir panik yaşarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüne müdahale etti.

Doğalgaz borusunun patlaması mahallede paniğe neden oldu

Kazada otomobilin çarpması sonucu doğalgaz borusunun patlaması mahallede paniğe neden oldu. Borudan gaz sızdığını gören polis ekipleri itfaiye ve doğalgaz ekiplerinden yardım istedi. Olası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri çevrede önlem aldı. Gaz sızıntısının olduğu bölge ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı.

O anlar kamerada

Sokak arasında yaşanan akıl almaz kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak içerisinde ilerleyen bir otomobilin bir anda kontrolden çıktığı ve kaldırımda yürüyen bir kişinin aracı fark etmesi sonrası son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

Kazada olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobil çekici yardımıyla sokaktan çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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