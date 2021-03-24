ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
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ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı

24.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:08

Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadıADANA'da sokakta oynarken geri manevra yapan aracın altında kalıp sürüklenen Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki İbrahim Bakur'un yardımına mahalleli yetişti.

Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı

ADANA'da sokakta oynarken geri manevra yapan aracın altında kalıp sürüklenen Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki İbrahim Bakur'un yardımına mahalleli yetişti. Aracın altından çıkarılan İbrahim'in sadece burnunun kanadığı belirtildi. Minik çocuğa yardım eden Alican Gülsoy (23), 'Allah'tan aracın tekerleği üzerinden geçmedi' dedi.

Kaza, geçen pazar günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, bu sırada sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki İbrahim Bakur'a çarptı. Küçük İbrahim aracın altında bir süre sürüklenirken çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler sürücüyü durdurdu. Mahallelinin aracın altından çıkardığı Bakur'un burnu kanadı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TAMPONUN YÜKSEK OLMASI ÖLÜMÜ ÖNLEDİ

Kazanın yaşandığı sokaktaki marketin sahibi Alican Gülsoy, dehşet anlarını anlattı. Sesleri duyunca hemen çocuğun yardımına koştuklarını belirten Gülsoy, 'Dışarı çıktığımda çocuğun otomobilin altında kaldığını gördüm. Hemen mahalleliyle birlikte çıkardık. Burnunda kanama vardı. Hemen iş yerime alıp, elini yüzünü yıkadım ve ailesine teslim ettim. Çok şükür durumu iyi. Aracın arka tamponu yüksek olmasaydı, ölüm riski çok yüksekti. Allah'tan aracın tekerleği üzerinden geçmedi. Görüntüler gerçekten şoke ediciydi' diye konuştu.

ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı
ADANA Otomobilin altında kalıp, sürüklenen İbrahim'in sadece burnu kanadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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