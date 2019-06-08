Otomobilin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

SİVAS - Otomobilin altında kalan yaşlı kadının hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Alibaba mahallesi 50. Sokakta meydana geldi. Kazada A.A. yönetiminde ki 58 TH 928 plakalı otomobil yolda yürümekte olan Gülbahar Çalışkan ve E.G isimli kadınlara çarptı. Otomobilin atında kalan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. E.G. ise ambulans ile Numune hastanesine kaldırıldı. Ölen kadını itfaiye ekipleri otomobilin altından çıkarttı. Otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine götürüldü. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA