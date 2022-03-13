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Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da, otomobilin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, otomobilin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden il merkezi istikametine gelmekte olan Serdar E. idaresindeki 02 BJ 833 plakalı Toyota marka otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bünyamin Çevik'e (39) çarptı. Otomobilin çarptığı Bünyamin Çevik daha sonra aracın altına girerek ağır yaralandı. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çevik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bünyamin Çevik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Adıyaman, TOYOTA, 3. Sayfa, Haberler

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