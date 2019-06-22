Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı

Erzincan'da park halindeki otomobilin altına giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Erzincan'ın Kızılay mahallesinde bir evin bahçesindeki yılanı gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları arama sonucu yılanı mahalle arasına park edilmiş bir otomobilin altında buldu. Otomobilin altına saklanan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

1 saat süren çalışması sonucu yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA