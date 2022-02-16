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Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu

Demirören Haber Ajansı, Gökhan Keskinci - Güncel
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Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu

ADANA'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcal'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı. İncelemede sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet küçük çaplı EYP ile kar maskesi bulundu. Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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