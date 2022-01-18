Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan F.G. idaresindeki 54 EM 899 plakalı Hyundai marka otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otomobilinin motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracını durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince alevlere teslim olan otomobile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza! Kamyon şoförü yanarak yaşamını yitirdi

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza! Kamyon şoförü yanarak yaşamını yitirdi

 Yangından korunmak için sığındığı balkondan aşağı düşen kadın, yaşam mücadelesi veriyor

Yangından korunmak için sığındığı balkondan aşağı düşen kadın, yaşam mücadelesi veriyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title