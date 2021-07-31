Otomobilin akaryakıt istasyonunda alev alması kamerada
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Otomobilin akaryakıt istasyonunda alev alması kamerada

Otomobilin akaryakıt istasyonunda alev alması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, akaryakıt istasyonunda yakıt dolumu yapılan otomobilin motor kısmında yangın başladı.

ŞANLIURFA'da, akaryakıt istasyonunda yakıt dolumu yapılan otomobilin motor kısmında yangın başladı. İstasyonda paniğe neden olan ve görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Abide kavşağında bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Halil Levent, 64 KY 581 plakalı otomobiline yakıt dolumu yaptırmak istedi. Görevli, yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyon görevlileri, yakıt dolumunu kesip, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar da istasyon içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Otomobilin akaryakıt istasyonunda alev alması kamerada
Otomobilin akaryakıt istasyonunda alev alması kamerada
Otomobilin akaryakıt istasyonunda alev alması kamerada
Otomobilin akaryakıt istasyonunda alev alması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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