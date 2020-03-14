Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı
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Hürriyet Mahallesi, Karabük, Güncel

Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te yolun sağında duran otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli mobiletin sürücüsü yaralandı.

14.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:00
Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te yolun sağında duran otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli mobiletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi'nde 78 AE 360 plakalı otomobiliyle yolun sağında duran Muzaffer Ö'nün inmek için açtığı kapıya, bu sırada buradan geçen İsmet B'nin kullandığı elektrikli mobilet çarptı.

Devrilen mobiletten yola savrulan İsmet B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmet B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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