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Cumhuriyet Caddesi, Bolu, 3. Sayfa, Haber

Otomobilin açık bırakılan camından çantayı böyle çaldı

Otomobilin açık bırakılan camından çantayı böyle çaldı Otomobilin açık bırakılan camından hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi Bolu'da, park halindeyken camı açık bırakılan otomobilden hırsızlık yapan şüpheli adliyeye sevk edildi.

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Otomobilin açık bırakılan camından çantayı böyle çaldı

Otomobilin açık bırakılan camından çantayı böyle çaldı

Otomobilin açık bırakılan camından hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, park halindeyken camı açık bırakılan otomobilden hırsızlık yapan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapmak için otomobilini park eden sürücü aracın camını açık unuttu. Vatandaşın markete girdiğini gören B.A.isimli hırsız, camı açık unutulan otomobildeki çantayı alarak hızla uzaklaştı. Alışverişini bitirdikten sonra otomobiline dönen vatandaş, çantasının araçta olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit eden ekipler şahsız yakalamak için çalışma başlattı.

Olaydan 5 gün sonra aynı cadde üzerinde yaya olarak gezdiği belirlenen B.A., yapılan operasyonla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Hırsızlık anının anbean kameralara yansıdığı görüntülerde, çantası çalınan vatandaşın aracını park ettikten sonra markete girmesinden kısa süre sonra B.A.'nın aracın yanına gelerek açık bırakılan camdan hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kaçması yer aldı.

Kaynak: İHA

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