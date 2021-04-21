Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası

Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da gece saatlerinde üst geçide çıktıkları otomobili, merdivenlerden inişte korkuluğa sıkışınca bırakıp kaçan şüphelilerin Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğu tespit edildi.

ADANA'da gece saatlerinde üst geçide çıktıkları otomobili, merdivenlerden inişte korkuluğa sıkışınca bırakıp kaçan şüphelilerin Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğu tespit edildi. Her ikisi de aracı kullanan kişinin kendisi olmadığını öne süren şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ni birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerindeki otomobili görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, köprünün bir ayağındaki rampadan yukarı çıkarak ilerleyen otomobilin, diğer ayağındaki merdivenlerden inmeye çalışırken korkuluklara sıkıştığını belirledi. Ekipler, otomobili bırakıp giden kişilerin Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğunu tespit etti. Polis, otomobili kimin kullandığını sordu, ancak iki arkadaş da sürücü olmadıklarını öne sürdü. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.


Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Adana'da bir garip olay...Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil, köprü korkuluklarına sıkıştı
Adana'da bir garip olay...Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil, köprü korkuluklarına sıkıştı
Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücü sıkışıp kaldı
Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücü sıkışıp kaldı
Beyoğlu'nda internet kafede 'Counter-Strike' maçına polis baskını
Beyoğlu'nda internet kafede "Counter-Strike" maçına polis baskını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Ezgi Mola Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:38:20. #1.14#

title