Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
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Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti

10.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:31
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eniştesinin kardeşinin aracını ateşe veren şahsın ifadesi pes dedirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eniştesinin kardeşinin aracını ateşe veren şahsın ifadesi pes dedirtti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şahıs, "Bir anlık sinirle yaktım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi 1055. Sokak'ta meydana geldi. Dün gece bir apartmanın önündeki otomobilin yandığı ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Karakolu ve Manavgat İtfaiye ekipleri olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürürken, jandarma ekipleri tarafından yanan otomobilin yakınında yakalanan Oğulcan Ç. gözaltına alındı. Olayda Ahmet Ö.'ye ait 07 GPR 56 plakalı Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin rampa aşağı hareket ederek arkadan çarptığı Yeliz Keleş'e ait 07 N 9903 plakalı araçta da hasar meydana geldi.

"Patlamalara uyandık"

Yanan otomobilin çarparak zarar verdiği aracın sahibi Yeliz Keleş, gece dışarıdan gelen patlama seslerine uyandıklarını belirterek, "Önce deprem olduğunu sandık. Dışarıya baktığımızda otomobilin yandığını ve patlamalar olduğunu gördük. Bir anda yanan otomobil hareket etti ve benim aracıma çarptıktan sonra 50 metre ileride durdu. İtfaiye ve jandarma ekipleri gelip müdahalede bulundu. Yakan şahsı da jandarmalar yakaladı" diye konuştu.

"Bir anlık sinirle yaktım"

Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan Oğulcan Ç., ifadesinde eniştesinin kardeşi olan Ahmet Ö. ile aralarında husumet bulunduğunu, bir anlık öfkeyle aracı koltuğunu tutuşturmak suretiyle yaktığını belirtti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Oğulcan Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılacak. - ANTALYA

Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti
Otomobili yaktı, ifadesi pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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