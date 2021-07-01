Otomobili taşladılar, sokak ortasında saldırdılar

Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesinde kimliği belirsiz 4 kişi bir otomobilden inerek G.Ü isimli bir kişinin önce arabasını taşladı, ardından da sokak ortasında saldırdı.

Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesinde kimliği belirsiz 4 kişi bir otomobilden inerek G.Ü isimli bir kişinin önce arabasını taşladı, ardından da sokak ortasında saldırdı.

Edinilen bilgiye göre Olay gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler otomobilden inerek G.Ü isimli kişinin otomobili taşlamaya başladı. Aracı taşlayan şahıslar ardından G.Ü isimli kişiye saldırarak darp etti. Saldırganlar olayın ardından olay yerinden otomobil ile kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.Ü'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı