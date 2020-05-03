Otomobili sokak ortasında bırakıp kaçtılar, cezadan kurtulamadılar
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Otomobili sokak ortasında bırakıp kaçtılar, cezadan kurtulamadılar

Otomobili sokak ortasında bırakıp kaçtılar, cezadan kurtulamadılar
03.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:01

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, polisin kontrol noktasından otomobille kaçtı.

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, polisin kontrol noktasından otomobille kaçtı. Bir süre sonra otomobili sokak ortasında terk edip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanıp, toplam 12 bin 300 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki kavşakta Osman S. (29) idaresindeki plakalı 20 AAE 985 plakalı otomobili durdurdu. Polislere hastaneye gittiğini söyleyen sürücüye ekipler tarafından ehliyeti soruldu. Bunun üzerine sürücü Osman S. otomobiliyle kontrol noktasından kaçtı.

Polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobilini Altıntop Mahallesi 855 Sokak'ta terk edip, yanındaki Rıdvan C. (20), ile birlikte yaya kaçtı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Osman S. ve Rıdvan C'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Sürücü Osman S.'ye ayrıca 'trafiği tehlikeye atmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 6 bin lira para cezası verilirken, ehliyetine de 2024 yılına kadar el konuldu. Otomobil ise çekiciye yüklenip otoparka götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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