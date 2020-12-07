Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı
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Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı

07.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:30
Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kundaklana araç ile birlikte 2 aracın yanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheliden ikisi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kundaklana araç ile birlikte 2 aracın yanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheliden ikisi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında B.E.'ye ait 09 ACG 018 plakalı araç, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Bir anda arabayı saran alevler, park halindeki 09 P 0085 plakalı minibüse de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iki araç ta kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayın şüphelileri H.T., A.A. ve Ü.Y.'yi kısa süre içerisinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.T.'nin uyuşturucu ticaretinden 20 yıl hapis cezası bulunduğu ve korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan sorgusunda aracı alacak-verecek meselesinden dolayı yaktıkları iddia edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve Ü.Y. mahkeme tarafından tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı
Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı
Otomobili kundaklayan şüphelilerden ikisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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