Otomobili kanala uçan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı
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Otomobili kanala uçan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı

Otomobili kanala uçan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı Aydın Efeler'de bir otomobil akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp sulama kanalına uçtu.

28.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:44

Otomobili kanala uçan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı

AYDIN - Aydın Efeler'de bir otomobil akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp sulama kanalına uçtu. Su dolu kanaldan uzun uğraşlar sonucu çıkarılan otomobilin sürücüsü kazadan sonra önce araçtan sonra da kanaldan kendi imkanları çıkıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İlginç kaza akaşm saat 21: 00 sıralarında Aydın Efeler Hayvan Pazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla yolu üzerinden Hayvan Pazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve aşırı süratli olduğu ileri sürülen 09 AT 585 plakalı otomobil Geri Gönderme Merkezi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp sulama kanalının çevresindeki beton direklere çarptı. Direkleri devirip çiti aşarak içi su dolu olan sulama kanalına düşen otomobili gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kısa sürede sulara gömülen otomobilin bulunduğu bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin kurtarma ekipleri araca ulaşıp içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Direksiyon başında kimseyi bulamayan ekipler kurtarıcı yardımı ile aracı hemen kanaldan çıkardı.

Sürücünün kendi imkanları ile kurtulup kaçtığı öğrenildi

Araç içerisinde kimsenin olup olmadığını kontrol eden ekipler kanalda su içerisinde kalan araçta kimsenin olmadığını görünce derin bir nefes aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada aracın 47 yaşındaki B.Y. isimli şahsa ait olduğu, kazadan sonra da sürücünün önce otomobilden sonra da kanaldan kendi imkanları ile çıkıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ilginç kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobili kanala uçan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı

Kaynak: İHA

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