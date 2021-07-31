Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bartın'da otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı.

Bartın'da otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken sürücüye bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Bartın Amasra karayolunun Ahatlar mevkiinde bir otomobil ters şeride girdi. Bir süre ters şeritte ilerledikten sonra benzin istasyonuna giren aracın ters şeritte seyrettiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye emniyet ekiplerince bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı