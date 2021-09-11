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Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu.

Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi Çeşme durağı mevkiinde meydana geldi. Şeyma Çankaya yönetimindeki 78 BM 004 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin bahçesine uçarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı

Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı

Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı

Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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