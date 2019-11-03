Otomobili ile dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Otomobili ile dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da bir otomobil dere kenarındaki korkuluklara çarparken, koruluklar sayesinde dereye düşmekten kurtulan sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı.

03.11.2019 12:01
Otomobili ile dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da bir otomobil dere kenarındaki korkuluklara çarparken, koruluklar sayesinde dereye düşmekten kurtulan sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde işten çıkıp eve giden Derviş D., 06 BEJ 258 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, dere kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücüyü ayakta tedavi ederken, polis başka bir kaza yaşanmaması için trafiği kontrollü olarak verdi. Aracın kaldırılmanın ardından trafik normale döndü.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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