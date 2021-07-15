Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar
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Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar -Kayseri'de içerisinde alıcı ve satıcının bulunduğu otomobil, ekspere giderken kanala uçtu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde içerisinde alıcı ve satıcının bulunduğu otomobil, ekspere giderken kanala uçtu.

Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar

-Kayseri'de içerisinde alıcı ve satıcının bulunduğu otomobil, ekspere giderken kanala uçtu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde içerisinde alıcı ve satıcının bulunduğu otomobil, ekspere giderken kanala uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 474. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 50 BD 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracı göstermek için ekspere gidiyorlarmış

Öte yandan, kanala uçan aracın satılmak üzere olduğu, alıcı ve araç sahibinin buluştuktan sonra aracı ekspere götürdükleri öğrenildi.

Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar
Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar
Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar
Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar
Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar
Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar
Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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