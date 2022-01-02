Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI - Haberler
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Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDIÇaldığı otomobili yakan H.O., yakalanarak polis merkezine götürüldü.

NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Çaldığı otomobili yakan H.O., yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Araç sahibi E.K.'ye ulaşan polis, otomobilin çalındığını tespit etti. Otomobili çalıp yaktıktan sonra kaçan kişinin H.O. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Alkollü olduğu öğrenilen H.O., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Son dakika haberi! NİĞDE'DE, ÇALDIĞI OTOMOBİLİ YAKAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

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