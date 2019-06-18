Otomobili baraj gölüne sürüp intihar eden kişi toprağa verildi

SAMSUN'da, dün annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürerek intihar eden Osman T.'nin (44) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Osman T., annesini ve 3 çocuğunu indirdiği 55 EU 058 plakalı otomobilini Derbent Baraj gölüne sürdü. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Osman T. İçin arama çalışması başlatıldı. Dalgıç polisler tarafından bulunan otomobildeki Osman T.'nin cansız bedeni, kıyıya çıkarılarak Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Osman T.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Osman T. için bugün Bafra ilçesi Alaçam Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Osman T., mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Baraj gölünde yaklaşık 40 metre derinlikte bulunan otomobil ise henüz kıyıya çıkarılmadı.



Kaynak: DHA