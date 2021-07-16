Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı

Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan sarkıtarak, aracı kullandı.

BARTIN'da otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan sarkıtarak, aracı kullandı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Bartın-Amasra yolunda sağ şeritte ilerleyen 74 BG 372 plakalı otomobilin sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı. Sürücü, seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki çeken bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı
Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı
Bartın'da kooperatifin kongresine katılan kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca 40 kişi karantinaya alındı
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Tolga Akış Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Şenol Güneş Alper Yılmaz Mehmet Topal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobili, ayağını camdan sarkıtarak kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:24:17. #1.16#

title