Otomobile Yerleştirilen Düzenekle Mazot Hırsızlığı

İstanbul'da çaldıkları otomobile yerleştirdikleri düzenek yardımıyla tırların deposundan mazot hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde tır ve kamyonlarından deposundan mazot çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin araçtan inmeden, yanaştıkları tırların depolarını otomobilin içindeki bir düzenekle boşalttığını tespit etti.

Şüphelilerin ikiz plakalı, çalıntı bir otomobil kullandığını belirleyen polis, Arnavutköy'de takibe aldıkları aracı izlemeye başladı. Şüphelilerin Başakşehir Şamlar Köyü'ne gittiğini belirleyen polis, adrese baskın düzenlendi.

Şüphelilerin kullandığı otomobili incelemeye alan ekipler, otomobilin arka koltuklarının sökülerek tankerli bir düzenek kurduklarını, bu düzenek sayesinde tırların yakıt deposundan mazotu vakumlayarak çaldıklarını tespit etti.

Adreste bulunan Yunus Y. (26), Volkan Ö. (26), M. Ö. (23) ile G. T.( 23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Y. ve Volkan Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.