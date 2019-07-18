Otomobile tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte hızla seyreden bir otomobile tutunan patenli gençlerin yolculuğu tehlike oluşturdu.

Adana genelinde yaşları 15 ila 17 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere sürücüler de tepki gösteriyor.

Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir otomobile sağlı sollu tutunarak kayan patenli 5 gencin kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü.

Gençler, hareket halindeki otomobile tutunarak dakikalarca patenle ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra yön değiştirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA