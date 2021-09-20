Otomobile tutunan patenli 7 genç yürekleri ağza getirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patenli 7 genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Görüntülerde patenli 7 gencin bir arabaya tutunarak trafikte ilerlediği görüldü. Gençlerin kask takmadığı da görülürken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Sürücüler ise trafiğin zaman zaman durmasına korna çalarak tepki gösterdi.

Sürücüyü uyarmak yerine o anları kayda aldı

İlçenin farklı bir noktasında çekilen bir başka görüntüde ise 3 patenli genç gece karanlığında bir otomobilin arkasına tutundu. Gençler otomobil ile birlikte son sürat yol aldı. O anları gören ve otomobilde bulunan bir kişi ise sürücüyü uyarmak yerine gençleri cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Gençlerden birinin elini bırakarak zaman zaman farklı hareketler yapması tehlikeye davetiye çıkardı. - ANTALYA