"Otomobile talep artarak devam edecek"
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"Otomobile talep artarak devam edecek"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son rakamlar ışığında otomotiv sektörünü değerlendirdi.

08.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:54

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son rakamlar ışığında otomotiv sektörünü değerlendirdi.

Şahsuvaroğlu, temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını söyleyerek "Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelenmiştir. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır" dedi.

Geçen yıl temmuz ayında 17 bin 927 olan satış rakamının bu yılın temmuz ayında 87 bin 401 adete ulaştığını belirten Şahsuvaroğlu "Yeni kısıtlamaların gündemde olmayacağını düşünerek pazarın bundan sonraki dönemde de daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi korumaktayız. Bu yılın, temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. Şahsuvaroğlu, hükümetin piyasaları destekleyici tedbirler almasının sektörün önünü açtığını da dile getirerek "Pandemi dönemi sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte gelen bu destekler sektörü rahatlatmıştır. Tedarik sorununun aşılmasıyla birlikte bu toparlanmanın etkilerinin devam edeceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

Avrupa pazarı daralırken Türkiye artıyor

Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarının yılın ilk 6 ayında toplam yüzde 39.5 azaldığını da söyleyen Şahsuvaroğlu " Avrupa pazarında yılın ilk yarısında 1 milyon 131 bin 843 adetlik otomobil satışı gerçekleşti. Bu, geçen yıl 1 milyon 491 bin 465 adetti. Avrupa pazarı daralırken Türkiye pazarındaki kademeli artış ile pazarımız ocak – temmuz döneminde yüzde 60 oranında büyüdü. Bu büyümenin yılsonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Sektörümüz beklenen yere aşama aşama tekrar gelecektir" dedi.

"Tedarik sıkıntısı çözülecektir "

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, şartların normal olarak devam etmesi halinde tedarik sorunun da kademeli olarak çözüleceğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi;

"Ülkemizde satılan otomobillerin yüzde 60'ı ithal. Şu durumda fabrikaların tam kapasiteyle olmasa da yavaş yavaş normal seviyelerine ulaşmasıyla birlikte tedarik ile ilgili sıkıntının da yakında bitmesini bekliyorum. Şu an müşteri taleplerine hemen karşılık veremiyoruz ve bekleme süresi oluşuyor. Öngöremediğimiz pandeminin yarattığı etkiyi halen yaşasak da otomotiv sanayii ve yetkili satıcılık sistemi elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Temmuz ayındaki sonuçlar bu gayretin çok açık göstergesidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Carmedya.com

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