Otomobile sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
18.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:19
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. Park halinde 67 DU 662 plakalı otomobilin motoruna kedi girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kediyi kurtardı. İtfaiye ekiplerin özverili davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir aldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA