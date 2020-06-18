Otomobile sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. Park halinde 67 DU 662 plakalı otomobilin motoruna kedi girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kediyi kurtardı. İtfaiye ekiplerin özverili davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA