Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldı

Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldıMANİSA'nın Turgutlu ilçesi'nde bir otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkışan yavru kedi, aracın tamirhaneye götürülmesi sonucu kurtarılabildi.

01.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:23

Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi'nde bir otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkışan yavru kedi, aracın tamirhaneye götürülmesi sonucu kurtarılabildi.

Otomobil sürücüsü Burcu Onat, "ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim. Kedi kurtarıldığı için çok mutluyum." dedi.

Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana gelen olayda, sabah işe gitmek için 34 EJL 76 plakalı otomobiline binen 32 yaşındaki Burcu Onat yaklaşık on metre ilerledikten sonra otomobilinden gelen kedi sesini fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Ancak, itfaiye ekibi de otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak, uzun uğraşlar a rağmen başarılı olamadı. Onat, bunun üzerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir oto tamirhanesine gitti. Burada lifte alınan otomobildeki kedi bulunduğu yerden herhangi bir parçanın sökülmesine gerek kalmadan kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı. Otomobil sürücüsü Burcu Onat, "Ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim. Kedi kurtarıldığı için çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor...
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Edibe Şahin Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akbağ Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Polis Memuru
Şu an buradasınız: Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 09:23:36. #1.14#
title