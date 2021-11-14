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Otomobile sığmayan bisikletin tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobile sığmayan bisikletin tehlikeli yolculuğu

Antalya-Döşemealtı yolunda, otomobilin camından kolunu çıkartarak sürücüsü olmayan bisikletle seyir halinde yan yana giden otomobilin tehlikeli yolculuğu, diğer araçlar tarafından görüntülendi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya- Döşemealtı yolunda, otomobilin camından kolunu çıkartarak sürücüsü olmayan bisikletle seyir halinde yan yana giden otomobilin tehlikeli yolculuğu, diğer araçlar tarafından görüntülendi.

Şaşkınlık veren olay, Döşemealtı ilçesi yolunda meydana geldi. Otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, aracın penceresinden eliyle bisikletin direksiyonunu tutup, otomobil ile birlikte yola devam etti. Kazaya davetiye çıkartan yolculuk, aynı istikamette seyir halinde giden aracın içerisinde bulunanlar tarafından kayıt altına alındı. - ANTALYA

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