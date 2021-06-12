OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı.

SULTANGAZİ'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı. Araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 34 TP 7014 plakalı otomobil caddede hızla seyir halindeyken, karşı yönden gelen 34 KB 7588 plakalı M.T. idaresindeki otomobil ara sokağa döndüğü sırada çarptı.

E.T. çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı park halindeki bir motosiklete çarptı, sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.T., hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 34 TP 7014 plakalı otomobilin hızla gelerek ara sokağa dönen 34 KB 7588 plakalı araca çarptığı görülüyor.

OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİLE, MOTOSİKLETE, AĞACA ÇARPTI... CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 10:20:55. #1.15#

title