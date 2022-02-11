OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU - Haberler
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OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de narkotik polisince durdurulan otomobilin klima kontrol kısmına kurulan düzenekte 651 gram kokain bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de narkotik polisince durdurulan otomobilin klima kontrol kısmına kurulan düzenekte 651 gram kokain bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik kentte çalışma başlattı. Çalışma kapsamında A.Ç.'ye ait otomobil durduruldu. Yapılan aramada klima ünitesindeki özel yapılan bölmede 3 paket halinde toplam 651 gram kokain ele geçirdi.

Sürücü A.Ç., gözaltına alındı.

OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU

OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU

OTOMOBİLE KURULAN DÜZENEKTE UYUŞTURUCU BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Narkotik, Kokain, Güncel, Haberler

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