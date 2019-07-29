Otomobile gizlenen uyuşturucuyu "Marco" buldu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Marco"nun verdiği tepki üzerine yapılan aramada 6 kilo 275 gram esrar bulundu, Suriyeli 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Marco" ile otomobili kontrol etti.

Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buradaki yedek lastiğe gizlenmiş 15 pakette 6 kilo 275 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine Suriye vatandaşı şüpheliler Abdulhamit H, Muhammet H. ve Ahmet B. gözaltına alındı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA