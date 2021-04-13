Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı

Bolu'da bir araçla çarpışan otomobilin sürücüsü, plakasının olduğu tamponu olay yerinde bırakarak kaçtı.

Bolu'da bir araçla çarpışan otomobilin sürücüsü, plakasının olduğu tamponu olay yerinde bırakarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 14 BL 968 plakalı otomobil, kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından 14 BL 968 plakalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün aracının plakasının da olduğu tamponun olay yerinde kaldığını gördü.

Polis ekipleri olay yerinde kalan aracın plakasından sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. - BOLU

Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı
Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 22:28:37. #1.16#
title