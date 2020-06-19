Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o anlar kamerada BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatıran sürücü ve arkasındaki oğlu yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatıran sürücü ve arkasındaki oğlu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Şafak K., yönetimindeki 16 AIR 521 plakalı motosikletle Avarlar yönünde ilerledi. Bu sırada kavşaktan dönerek karşı yöne geçmek isteyen Hüseyin E.'nin kullandığı 81 FD 353 plakalı otomobille karşı karşıya kalan Şafak K., çarpışmamak için motosikletini yan yatırdı. Motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücü ile arkasında bulunan oğlu Kazım E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şafak ve Kazım E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA