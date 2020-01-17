Otomobile çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobile çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler

Otomobile çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.

17.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:21
Otomobile çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı

'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat D. idaresindeki 67 UB 156 plakalı otomobil Gülüç beldesi istikametine seyir halinde iken plakasını alamadığı bir aracın sıkıştırması sonucu manevra yapınca Erdoğan Y. idaresindeki 81 EH 396 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdoğan Y., otomobili ile birlikte refüje çıktı. Kazada 81 EH 396 plakalı otomobilde bulunan Nezihe Y. yaralandı. Yaralı kadın vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmazken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri