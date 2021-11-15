SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPIP KAÇAN OTOMOBİL, BAŞKA BİR ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de bir otomobile çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa uymayıp geçmeye çalıştığı kavşakta, seyir halindeki kamyonete çarparak takla attı. Kazada, otomobil ve kamyonet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden, sürücülüğünü Koray D.'nin yaptığı otomobil, Nuray A.'nın yönetimindeki araca çarptı. Kaza sonrası hızla bölgeden kaçan Koray D., iddiaya göre İstasyon Mahallesi ayrımında bulunan trafik ışıklarına geldiği sırada kırmızı ışık uyarısına uymayarak geçmek istedi. Bu sırada İstasyon Mahallesi'ne dönmek isteyen Gökhan K. yönetimindeki kamyonete çarpan Koray D., çarpmanın etkisiyle aracıyla takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yol kenarında yan yatarak duran araçtan yaralı olarak çıkarılan Koray D. ve kamyonet sürücüsü Gökhan K. bölgeye gelen 112 ekipleri aracılığıyla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin bir süre trafiği kontrollü olarak sağladığı cadde üzerinde bulunan iki araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.