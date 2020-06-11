Otomobile çarpan TIR, yan yattı
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Otomobile çarpan TIR, yan yattı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobile çarpan TIR, devrilerek, yan yattı.

Otomobile çarpan TIR, yan yattı
11.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:38
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobile çarpan TIR, devrilerek, yan yattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden T.C. yönetimindeki 16 HDF 13 plakalı tuğla yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 34 CJP 166 plakalı otomobile çarptı. Otomobili metrecelerce sürükleyen TIR, devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada TIR ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre tek yönden verilen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis soruşturma başlattı.


- Mustafakemalpaşa

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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