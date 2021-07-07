Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu

Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de yolda ilerleyen otomobil aniden durunca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile çarptı.

Ataşehir'de yolda ilerleyen otomobil aniden durunca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Motosikletteki iki kişi çarpmanın etkisiyle havaya savrularak yere düştü. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Yolda otomobiliyle ilerleyen bir sürücü aniden frene basarak durdu. Arkadan gelen motosiklet sürücüsü ise frene bassa da durmayı başaramadı. Motosiklet, önünde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi havaya savruldu ardından yere düştü. Motosikletten düşenler yerden kalkıp yol kenarına doğru yürürken otomobil sürücüsü de aracını yoldan çekti.

Yolda bir anda duran otomobile arkadan gelen motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu
Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu
Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Melisa Döngel
Spor Arda Turan Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:11:46. #1.14#

title