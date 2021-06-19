Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü İlhan Dalançıkan (35) ağır yaralandı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü İlhan Dalançıkan (35) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Ayazma Mahallesi Sapak mevkiinde meydana geldi. İlhan Dalançıkan kontrolündeki 35 HD 9153 plakalı motosiklet, ana yola giren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EF 116 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Dalançıkan'ı tedavisi için Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, süratle gelen motosikletin yola giren otomobile arkadan çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman

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