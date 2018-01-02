Samsun'un Bafra ilçesinde park yerinden çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, İshaklı Mahallesi İrfaniye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trafik Tescil Büro Amirliği önündeki park yerinden geri geri çıkan Tekin Kazan idaresindeki 55 JS 070 plakalı otomobile, Ömer Dikal'ın (39) kullandığı 55 TH 911 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından yapıldı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN