Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu... O anlar kamerada - Haberler
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Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu... O anlar kamerada

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin çarptığı motosiklet parçalanarak yola savrulurken, motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Remzi Güven Caddesinde şehir merkezi istikametinden Üniversite istikametine seyir halindeki Ahmet Kızıltaş'ın kullandığı 07 AOG 325 plakalı motosiklete, Namık Kemal Caddesinden gelip Remzi Güven Caddesine çıkan Orhan Kandıran'ın kullandığı 07 LRM 30 plakalı otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi.

Kavşakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, dikkatsiz bir şekilde yola çıkan otomobilin çarptığı motosikletin savrulup parçalanarak karşı şeride geçtiği, motosiklet sürücüsünün kendi şeridinde yola savrulduğu görüldü.

Kazanın ardından yaralanan ve 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu... O anlar kamerada

Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu... O anlar kamerada

Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu... O anlar kamerada

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