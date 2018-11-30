Otomobile çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı...Feci kaza güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir kamyonet, benzin istasyonuna girmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada devrilen kamyonun sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şanlıurfa Karayolu Nizip ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Yunus G idaresindeki 27 1828 plakalı otomobil, yakıt almak için benzin istasyonuna girmek istedi. kontrolsüz bir şekilde çıktığı belirtilen otomobile, Ahmet Ö idaresindeki 27 HM 092 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobil sürücüsü şans eseri yaralanmazken, kaza sonrasın da devrilen kamyonetin sürücüsü ise ağır bir şekilde yaralandı.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili polis çalışma başlattı.