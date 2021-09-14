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Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet, otomobil ile çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre; Nurten B. İdaresindeki 67 TM 577 plakalı otomobil sürücüsü Anıt park yanında bulunan park alanına otomobilini park etmek istedi. Aynı istikamette bisikleti ile seyir halinde olan Kağan Ç., otomobilin manevra yaptığı sırada sağ kapısına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın aynası ve camı kırılırken, bisiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazanın olduğu yere koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otomobil sürücüsü Nurten B. ve vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Kağan Ç.'ye yardımcı oldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kağan Ç.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Kağan Ç. ambulansta yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Nurten B. İse polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu

Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu

Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu

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