Otomobile Bağlanan Köpek Caddede Süreklendi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak caddede sürüklenmesi tepki çekti.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak caddede sürüklenmesi tepki çekti.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beyaz renkli bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin caddede uzun süre sürüklendiği görülüyor.
Merzifonlu hayvanseverler, sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Polis, aracı bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA