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OTOMOBİLE BAĞLADIĞI İPLE KARDA KAYDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te 1 kişi otomobilin arkasına ip bağlayarak karda kaydı.

KARABÜK'te 1 kişi otomobilin arkasına ip bağlayarak karda kaydı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Vatandaşlar gece saatlerinde sokakta kartopu oynayıp, kayarak eğlendi. 100. Yıl Mahallesi'nde karda kaymak isteyen 2 arkadaş ise farklı bir yöntem denedi. Gençlerden biri aracı kullanırken, diğeri ise otomobile bağlı ipe tutunup poşetin üstüne oturarak kaydı. Gençlerin ilginç eğlencesi ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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KARABÜK'te 1 kişi otomobilin arkasına ip bağlayarak karda kaydı.

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