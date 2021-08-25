Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PTM 87 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü N.Ö., kavşağı döndüğü sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 EBR 704 plakalı motosikletli kurye B.T., hızını alamayarak otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletli kurye, yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli kuryeyi ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan motosikletli kurye B.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı