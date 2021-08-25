Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı

Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PTM 87 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü N.Ö., kavşağı döndüğü sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 EBR 704 plakalı motosikletli kurye B.T., hızını alamayarak otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletli kurye, yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli kuryeyi ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan motosikletli kurye B.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Elazığ'da motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
13 yaşındaki oğlunun telefonunda, akrabasının mesajını yakaladı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
13 yaşındaki oğlunun telefonunda, akrabasının mesajını yakaladı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burcu Biricik Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Gervinho Burak Elmas Ebrar Karakurt Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:33:27. #1.16#

title