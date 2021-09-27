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Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Salih Kiriş (56) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Çay ilçesinden Bolvadin ilçesine seyir halinde iken Bekir Ceylan (46) yönetimindeki 03 KK 011 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Kiriş, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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